Iran noemt beschuldiging VS ’ongefundeerd’

„Iran wijst de ongefundeerde Amerikaanse claim met betrekking tot de olietankerincidenten van 13 juni categorisch af en veroordeelt deze in de sterkst mogelijke bewoordingen”, aldus de Iraanse missie in New York.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, zei eerder dat de willekeurige aanvallen van Iran onderdeel zijn van een campagne om de spanningen in de regio te laten escaleren. Hij kreeg bijval vanuit Saudi-Arabië dat ook Iran verdenkt. Een anonieme bron binnen het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zei eveneens achter de conclusie van Pompeo te staan.

Om Pompeo’s woorden kracht bij te zetten, heeft het Amerikaanse leger een video verspreid waarop te zien zou zijn dat Iraanse militairen een niet ontplofte mijn verwijderen van de zijkant van een van de beschadigde schepen. Ook foto’s zijn vrijgegeven die de mijn tonen voordat die is weggehaald.

Volgens een kapitein van de Amerikaanse marine is op de beelden te zien dat de Iraanse Revolutionaire Garde de Japanse tanker Kokuka Courageous nadert en de mijn weghaalt.

Op het moment dat de aanslagen plaatsvonden, was de Japanse premier Shinzo Abe op bezoek in Iran.

