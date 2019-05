Schietpartij in Amsterdam-West

Rond de klok van tien uur kwamen er meldingen binnen van schietpartijen op het Bellamyplein, de Jan Hanzenstraat en de Agatha Dekenstraat. Dat zijn straten die nog geen honderd meter van elkaar afliggen.

De politie is ter plekke en op zoek naar getuigen. „Het is nog onduidelijk of er een of meerdere mensen gewond zijn geraakt”, laat een woordvoerder weten.

Via Burgernet wordt opgeroepen uit te kijken naar de verdachte schutter. Dat is een man met gekleurde huid die zwarte jas, capuchon en zwarte broek draagt. De verdachte is weggevlucht in de richting van de De Clercqstraat. Daarbij wordt gewaarschuwd niet zelf te handelen.