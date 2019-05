’Friesland, dat is mijn wereldje wel’

Buma gaat op weg om in augustus burgemeester van Leeuwarden te worden. „Je voelt in alles dat het bijzonder is.” Ⓒ LIGTENBERG, SERGE

Na ruim 25 jaar neemt Sybrand Buma afscheid van het Binnenhof. De CDA’er is sinds deze week geen partijleider meer en ook zijn Kamerlidmaatschap is gestopt. In augustus treedt hij aan als burgemeester van Leeuwarden. In een afscheidsinterview met De Telegraaf vertelt hij over zijn leiderschap, de toekomst van zijn partij en de beste omgang met de beruchte mastodonten van het CDA.