GL-wethouder Groot Wassink: ’Ik loog niet’

De bestuurder lag onder vuur nadat appverkeer met zijn ambtenaren via een Wob-verzoek van deze krant op straat was komen te liggen. Groot Wassink reageerde afgelopen zomer aanvankelijk niet op persvragen over een rapport waarin slachtoffers van antihomogeweld vertelden dat hun belagers vaak Nederlanders zijn met een niet-westerse achtergrond. Groot Wassink liet via zijn woordvoerder communiceren dat hij met vakantie was - hij zat naar eigen zeggen ’ruim 16.000 kilometer verderop in Kroatië’ - en was bovendien ’slecht bereikbaar’.

Maar uit het vrijgegeven appverkeer bleek het tegendeel: met de mobiele telefoon van Groot Wassink leek niets mis. Er was volop contact met de ambtenarij. Toch weersprak Groot Wassink woensdag dat er gelogen was. Dat er appcontact was ’wilde niet zeggen dat de wethouder de hele dag bereikbaar was’, klonk het. „Ik heb die hele dag met mijn gezin andere dingen gedaan ”, stelde Groot Wassink die aanvankelijk met zijn woordvoerder instemde om vragen ’af te houden’, blijkt uit de Wob-stukken. Al stak de bestuurder aan het einde van het debat de hand nog wel in eigen boezem. „Had ik geweten dat het tot dit zou leiden, dan had ik het misschien anders gedaan.”

’Opgewarmde prak’

De VVD die het spoeddebat had aangevraagd omdat ze vonden dat Groot Wassink de ’schijn tegen had’ en het rapport doelbewust in een nieuwsluwe periode over de schutting had gegooid, kreeg tijdens een bizarre vertoning de volle laag van de zelfverklaarde diversiteitskampioenen D66 en GL. De partijen repten - in een ogenschijnlijk afgestemde aanval - over ’opgewarmde prak’ in een opzichtige poging Groot Wassink uit de wind te houden. Met succes: de oppositiepartijen verbrandden hun spreektijd waarna de wethouder een vrijgeleide kreeg.

VVD-raadslid Martens vond dat ’ontzettend vreemd’. „Ik begrijp dat GL vlak voor de verkiezingen de vragen zelf niet aan de wethouder durft te stellen. Ik had gehoopt dat we in het kader van een nieuwe bestuurscultuur dezelfde vragen hadden kunnen stellen.” Martens: „Vandaag leken een aantal partijen te zijn vergeten dat het mijn, hun, onze taak is de wethouder te controleren. Wanneer we nieuwe informatie krijgen waarin we lezen dat de wethouder niet wilde reageren op persvragen is het ons goed recht dit te willen bespreken. Dat de twee grootste coalitiepartijen GL en D66 een fatsoenlijk debat vrijwel blokkeren door zich letterlijk op te werpen voor de wethouder is een dieptepunt.”

Verbijstering

Ook de Partij voor de Dieren en JA21 keken met verbijstering naar het optreden van de coalitiepartijen die het hele debat bezig waren om rookgordijnen op te trekken. „Een wethouder sloopt de transparante bestuurscultuur die hij zegt voor te staan. Maakt een clusterfuck van een zeer gevoelig rapport over een kwetsbare groep. Slaat een bestuurlijke modderfiguur”, zegt JA21-fractievoorzitter Annabel Nanninga. „En D66 en GL komen druilen dat ’we het hier niet over hoeven hebben.’ Niks aan de hand mensen, gewoon doorlopen.”