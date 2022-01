’Wethouder Groot Wassink slaat een modderfiguur’

De bestuurder was in de problemen gekomen nadat appverkeer met zijn ambtenaren via een Wob-verzoek van deze krant op straat was komen te liggen. Groot Wassink reageerde aanvankelijk niet op vragen van deze krant over het rapport waarin slachtoffers van antihomogeweld vertelden dat hun belagers vaak Nederlanders zijn met een niet-westerse achtergrond.

Aan andere media liet Groot Wassink via zijn woordvoerder communiceren dat hij met vakantie was - Groot Wassink zat naar eigen zeggen ’ruim 16.000 kilomter verderop in Kroatie’ (in werkelijkheid ongeveer 1.500 kilometer) - en bovendien ’slecht bereikbaar’. Maar uit het vrijgegeven appverkeer bleek echter het tegendeel: er was volop contact met de ambtenarij. Ondanks deze leugenachtige verklaring weersprak Groot Wassink dat er gelogen was. Dat er appcontact was ’wilde niet zeggen dat de wethouder de hele dag bereikbaar was’, klonk het.

De VVD had een spoeddebat aangevraagd en kreeg woensdag tijdens een bizarre vertoning de volle laag van diversiteitspartijen D66 en GL. De twee partijen en repten over ’opgewarmde prak’ in een opzichtige poging het debat bij de wethouder weg te houden. Tot verbijstering van de Partij voor de Dieren.

„Een wethouder sloopt de transparante bestuurscultuur die hij zegt voor te staan. Maakt een clusterfuck van een zeer gevoelig rapport over een kwetsbare groep. Slaat een bestuurlijk modderfiguur. En 66 en GL komen druilen dat ’we het hier niet over hoeven hebben.’ Niks aan de hand mensen, gewoon doorlopen.”