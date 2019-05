’Halal’-club onder vuur van politie

Clubleider Mohammed Buna waarschuwt asielzoekers dat zij zich moeten gedragen.

Een moslimmotorbende van asielzoekers heeft als missie om andere asielzoekers in het gareel te houden – desnoods met geweld. Nu liggen ze zelf zwaar onder vuur. Deze week deed de Duitse politie op 49 plekken invallen bij motorclub Al-Salam 313. De verdenking: drugs, geweld, wapens, afpersing, mensensmokkel. Het Nederlandse lid van deze ’Halal’s Angels’ is een gedecoreerd militair: „Het idee van die club was goed.”