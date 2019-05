Laatste veteranen bij herdenking D-day

Over vijf dagen is het precies 75 jaar geleden dat op de stranden van Normandië in Frankrijk de geallieerde troepen landden, waarmee voor veel bezette landen in Europa de bevrijding van de nazi’s begon. Overlord was de codenaam van deze grootste militaire operatie ooit, maar 6 juni 1944 staat vooral bekend als D-day, de dag waarop de beslissende eerste slag aan het Westelijk front tegen het misdadige regime van Hitler-Duitsland werd geleverd.