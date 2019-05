Jubileum De Toppers één groot meezingfestijn

De Toppers zingen zichzelf toe tijdens de jubileumeditie. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Met een tweetal jubileumconcerten onder de titel ’Happy Birthday Party’ vieren De Toppers het 15-jarige bestaan van hun optreden-reeks in de Amsterdamse Arena. Vrijdagavond trapten zij af, zaterdag zullen ze dat nog eens over doen. Met een kolkende knalfuif, waarbij meezingen een must is en muzikale kwaliteit minder telt.