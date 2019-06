Ambtenaar doodt twaalf mensen in Virginia Beach

Door het geweld raakten nog eens zes mensen gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder de gewonden is een agent die op zijn kogelwerend vest werd geraakt. De hulpdiensten waren massaal uitgerukt voor het incident.

De verdachte, die voor de gemeente werkzaam was, opende rond 16.00 uur (lokale tijd) willekeurig het vuur op mensen in een gebouw van de buitendienst. Het gemeentehuis bevindt zich daarnaast. De dader, die een geluiddemper op zijn vuurwapen had, werd tijdens het vuurgevecht met de politie geraakt en in het ziekenhuis doodverklaard.

De lokale politiechef meldt dat de man al lange tijd voor de gemeente werkte. Hij omschreef de dader als iemand die „ontevreden” was. Wat precies de motief is geweest, is nog onduidelijk.

„Dit is de meest verwoestende dag in de geschiedenis van Virginia Beach”, stelt burgemeester Bobby Dyer. „De betrokken mensen zijn onze vrienden, medewerkers, buren, collega’s.” Ook zanger en producer Pharrell Williams is geschokt door de gebeurtenis in zijn geboortestad. „We bidden voor onze stad, de levens die verloren zijn gegaan, hun families en iedereen die getroffen is. We zijn veerkrachtig”, schrijft hij op Twitter.