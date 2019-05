Schutter doodt elf mensen in Virginia Beach

De verdachte, die voor de gemeente werkzaam was, opende het vuur rond 17.00 uur lokale tijd.

VIRGINIA BEACH - Een schutter in Virginia Beach heeft vrijdag het vuur geopend in een gemeentegebouw van de Amerikaanse kustplaats. Daarbij zijn zeker elf doden gevallen, meldt de politie. De dader is gedood en handelde naar verluidt alleen.