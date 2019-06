Lijnbus brandt af, inzittenden ongedeerd

Ⓒ Michiel van Beers

ODIJK - In het Utrechtse Odijk is in de nacht van vrijdag op zaterdag een lijnbus van vervoersbedrijf Qbuzz in vlammen opgegaan. Aan boord waren zeven personen. Naast de chauffeur en een bijrijder, waren dat vijf passagiers. Zij bleven ongedeerd en zijn door Qbuzz verder vervoerd.