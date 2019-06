Brugspringer Maastricht overleden

De twee sprongen vrijdagochtend van de Wilhelminabrug in Maastricht. Ⓒ GOOGLE MAPS

MAASTRICHT - Een man die vrijdagochtend samen met een ander in Maastricht van de Wilhelminabrug in de Maas was gesprongen, is in de nacht van vrijdag op zaterdag in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie.