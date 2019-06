Drooglegging Belgische politie ten einde

„Het totale verbod was nefast (rampzalig) voor de sociale cohesie”, schrijft De Mesmaeker in een interne nota over de alcoholban die zes jaar geleden door zijn voorganger was ingesteld. „Veel goede initiatieven kenmerkend voor de cultuur van de federale politie zijn verdwenen.” Met het nieuwe beleid wil de commissaris-generaal zijn personeel de kans geven „belangrijke carrière- of dienstmomenten te vieren. Weliswaar op een decente (fatsoenlijke) manier.”

Het verbod blijft in stand voor sterke drank. Daarnaast mag alcohol nooit tijdens diensttijd gedronken worden. Volgens Het Nieuwsblad komen „de beruchte vrijdagavonden in de rijkswachtkazernes, waarop behoorlijk wat bier gehesen werd” ook niet meer terug.