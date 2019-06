OPROEP: Moet jij werken in de hitte?

Terwijl de een geniet op het terras, werkt de ander hard om de drankjes aan te bieden. Ⓒ Foto ANP XTRA

Amsterdam - Het wordt morgen schitterend weer in Nederland met de hele dag zon en temperaturen tot wel 30 graden. Veel Nederlanders gaan daar lekker van genieten, maar er zijn ook mensen die moeten werken. Moet jij morgen werken? En is er wel airco als je binnen werkt? Of werk je buiten in de brandende zon? En worden er speciale maatregelen genomen? De redactie van De Telegraaf komt graag in contact met je. Mail je verhaal en telefoonnummer naar nieuwsdienst@telegraaf.nl of via onze Whatsapp tiplijn.