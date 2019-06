Chauffeur bus onwel, passagiers grijpen in

Toen de bus ter hoogte van de Suikerunie langs het water van het Hoendiep reed, werd de chauffeur onwel. Twee passagiers aarzelden geen moment en grepen in, laat de politie weten. Ze renden naar voren en wisten de bus tot stilstand te brengen door te remmen en te sturen.

De chauffeur is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken. Hoe het nu met hem is, is niet bekend. Alle passagiers van de bus kwamen met de schrik vrij.

Een woordvoerder van Qbuzz bevestigt het incident. „De passagiers hebben ons gevraagd hen op te hoogte te houden van de afloop van dit verhaal. Dat zullen we zeker doen.”