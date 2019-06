34 arrestaties bij Brits feest Hells Angels

Duizenden motorrijders zijn naar Groot-Brittannië gekomen voor de driedaagse Hells Angels Euro Run. Daarop wordt de vijftigste verjaardag van de Britse tak van de motorclub gevierd. Een van de activiteiten is een besloten viering in een hotel in East Sussex. Een rit zaterdag van Pease Pottage naar Brighton moet het hoogtepunt van de Hells Angels Euro Run worden.

De rechtbank Utrecht besloot woensdag de Hells Angels in Nederland te verbieden. Volgens de rechtbank heeft de motorclub een „geweldscultuur” die „kenmerkend en structureel” is en die de club kan worden aangerekend.