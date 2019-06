’Klimaatmeisje Thunberg jaar niet naar school’

In september wil de jonge Zweedse reizen naar de klimaattop van de Verenigde Naties in New York. Voor december staat de wereldklimaatconferentie in Chili op haar programma.

Familieleden van Thunberg hebben laten weten dat de klimaatactiviste voor de klimaatconferenties niet wil vliegen. Ze onderzoekt hoe ze het snelst per schip de Atlantische Oceaan kan oversteken.

Thunberg zette met haar wekelijkse schoolstaking een hele beweging in gang van scholieren die ook voor een beter milieu gingen demonstreren.