OMT: negatief reisadvies voor kerstvakantie

In het nieuwste advies stelt het OMT dat in de zomermaanden ‘vele honderden’ mensen, vooral jongeren, met Covid-19 naar Nederland zijn teruggekomen van een vakantie in het buitenland. Bovendien ging volgens metingen van de GGD slechts een kwart van de reizigers na een reis naar een zogenoemd ‘code oranjeland’ in quarantaine.

Daar komt bij dat het op veel plekken, zoals in de rij bij skiliften, moeilijk is anderhalve meter afstand te houden en dat wintersportvakanties vaak bezoek aan drukke horecagelegenheden betekenen, waar de risico's op besmetting groter zijn.

„In veel vakantielanden waren maatregelen minder streng dan in Nederland, wat leidde tot risicogedrag. Daarnaast heeft men zich in het buitenland waarschijnlijk minder gehouden aan de in Nederland geldende maatregelen”, schrijft het OMT. Quarantaine-adviezen na bezoek aan oranje reisgebieden werden maar door een kwart van de reizigers nageleefd. Zogeheten ’overwinteraars’ in Zuid-Europa kunnen ’geconfronteerd worden met een lokaal overbelaste gezondheidszorg’, waardoor goede zorg belemmerd wordt.”

Ervan uitgaande dat de situatie buiten Nederland deze winter qua risico op coronabesmettingen niet wezenlijk zal veranderen, zullen vakanties in het buitenland worden ontraden, zo verwacht het OMT. Vakanties anders dan met het eigen huishouden worden ontraden.”

Ook adviseert het OMT familiebezoek tijdens de kerstvakantie ’tot een minimum en directe familie’ te beperken.