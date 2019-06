32 gewonden door brand in migrantenkamp Bosnië

Over de oorzaak konden de Bosnische autoriteiten nog niets zeggen. Ⓒ AFP

SARAJEVO - Update - Door brand in een opvangcentrum in de stad Velika Kladusa in het noordwesten van Bosnië zijn zaterdagmorgen 32 migranten gewond geraakt. Een aantal had brandwonden. Anderen hadden letsel doordat ze in paniek vanaf de tweede verdieping naar buiten waren gesprongen.