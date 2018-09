Reuzenkrokodil doodgeschoten in Australië

De autoriteiten haalden de krokodil deze week na een tip uit een rivier in Queensland. Het dier was vermoedelijk al enkele dagen dood toen iemand het kadaver zag drijven en alarm sloeg. De enorme krokodil was volgens een expert mogelijk vijftig tot zeventig jaar oud.

Politiemensen hebben het kadaver al onderzocht, maar laten ook nog een autopsie uitvoeren. Ook activisten willen weten wie achter de dood van de krokodil zit. Dierenrechtenorganisatie PETA looft een beloning van maximaal 5000 dollar (ruim 3300 euro) uit voor informatie over de dader.