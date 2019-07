Trump: Amerika sterker dan ooit

„Onze natie is vandaag sterker dan ooit”, verzekerde Trump het natgeregende publiek. „Het is op het allersterkste nu.” Trumps entree even daarvoor was die van een showman. Hij kwam op terwijl exact op dat moment de jumbojet overvloog die als Air force One wordt gebruikt.

Trump gaf een drie kwartier durende geschiedenisles waarin alle grote uitvindingen en bijdrages van de VS aan de wereld voorbijkwamen. Hij verzekerde ook dat de VS snel weer terug naar de maan zal gaan, en zo beloofde hij, „we planten binnenkort een vlag op Mars.”

Maar de meeste aandacht was er voor de Amerikaanse strijdkrachten. Vanachter het natte kogelvrije glas vertelde Trump over de grote Amerikaanse successen. Zijn woorden werden steeds onderstreept met een fly-over met vliegtuigen van de verschillende legertakken. Onder het geluid van legerhymnes zag het goedgevulde veld zo een B2-bommenwerper, F18’s en Apache-helikopters.

Hoewel Trump zelf geen campagne voerde, voelde de speech toch als een campagne evenement. Het publiek op het veld zat vol met rode Trump-petjes, en overal waren borden te zien met „Trump 2020” en „Trump for ever.” Op een moment riep een deel van het publiek zelfs „Four more years.” De VIP-plaatsen waren gevuld met geldschieters, campagnemedewerkers en andere supporters van de campagne.

De reacties uit het Trump-kamp waren zeer enthousiast. „Amerika was hier aan toe, we kunnen weer trots zijn op ons land na acht jaar ellende”, zei een veteraan die helemaal uit North Carolina was gereisd om de speech te zien. „Het kan niet beter. Dit is de beste president ooit”, viel zijn vrouw hem bij.

Democraten leken er amper te zijn. Vanuit Democratische hoek was er grote kritiek op Trump vanwege zijn keuze een speech te houden op deze nationale feestdag. Trump is de eerste president in 70 jaar die op deze dag een speech tussen de monumenten op de national mall in Washington DC houdt.

Ook was er kritiek op het militaire vertoon dat Trump aan zijn speech toevoegde. Tanks en gevechtsvliegtuigen horen volgens de critici niet op deze feestdag thuis. Ze passen beter in landen als China en Noord-Korea. Ook was er kritiek op de kosten. Er waren verschillende protesten in Washington tijdens Trumps toespraak.