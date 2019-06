Zó geniet Nederland van eerste officiële zomerdag

Rond 16.20 uur is in De Bilt een temperatuur van 25,0 graden gemeten. Daarmee is de eerste officiële zomerdag van 2019 een feit, meldt MeteoGroup. Zondag wordt het nog warmer, met temperaturen tot boven de 30 graden.

Op het strand van Egmond aan Zee is het vandaag al een drukte van belang. Bekijk hieronder een fotoserie die De Telegraaf zojuist kreeg toegestuurd.

Ⓒ Sjef Kenniphaas

