Gevangenis dreigt hongerstakende Navalny te dwingen tot eten

De 44-jarige Navalny ging eind maart in hongerstaking omdat hij in de gevangenis niet de passende zorg zou krijgen voor zijn rug- en beenklachten. Zijn gezondheid gaat volgens zijn advocaten snel achteruit. Navalny wil onderzocht worden door een arts naar keuze, maar dat wordt niet toegestaan.

Navalny is volgens zijn team sinds de start van zijn hongerstaking 8 kilo afgevallen. In totaal zou hij 15 kilo lichter zijn geworden sinds zijn gevangenschap in een strafkolonie op zo’n 100 kilometer van Moskou.

Celstraf

De criticus van het Kremlin werd in februari veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De rechtbank oordeelde dat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating in een fraudezaak had geschonden met zijn verblijf in Duitsland, waar Navalny werd behandeld vanwege een vergiftiging. Die zou volgens hem het werk zijn geweest van het Kremlin.