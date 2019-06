Zoektocht naar Anja (33) uit Katwijk levert niets op

De 33-jarige Anja Schaap verdween na een avondje stappen. Ⓒ Politie Katwijk

KATWIJK - Na vier dagen vermist te zijn is het nog altijd een raadsel waar de 33-jarige Anja Schaap uit Katwijk is. Ondanks grote zoekacties de afgelopen dagen is slechts haar tas gevonden in een watertje niet ver van haar huis.