Vliegtuig landt vóór landingsbaan op Schiphol

Wel raakte de Oostbaan beschadigd door de landing, waardoor de baan donderdagochtend enige tijd dicht moest. De baan is inmiddels weer open, aldus de woordvoerder. Onder meer twee lampen van de baanverlichting raakten beschadigd, die worden zo snel mogelijk gerepareerd.

Waardoor het vliegtuig voor de landingsbaan neerkwam is nog onduidelijk. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is momenteel op weg naar Schiphol voor een verkennend onderzoek naar de landing, zo meldt de raad op Twitter. „We gaan nu kijken wat er aan de hand is, en of we daarna verder onderzoek moeten doen”, zo laat een woordvoerder van de Onderzoeksraad weten.

„We hebben een melding binnengekregen dat er een vliegtuig voor de baan is geland. We gaan nu kijken wat er aan de hand is, en of we verder onderzoek moeten doen”, zo laat een woordvoerder van de Onderzoeksraad weten.