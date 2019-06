Reisadvies voor Sri Lanka terug naar ’geel’

Christelijke Sri Lankanen steken een kaarsje op ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslagen op het eiland. Ⓒ AFP

DEN HAAG - De veiligheidssituatie op Sri Lanka is verbeterd. Daarom is het reisadvies dat de Nederlandse overheid geeft aan Nederlanders die naar het land willen veranderd van ’oranje’ (alleen noodzakelijke reizen) naar ’geel’ (let op veiligheidsrisico’s). Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten.