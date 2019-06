Trump adviseert Britten: stuur Farage naar Brussel voor Brexit

Wat Trump betreft stuurt de volgende premier het Brexitkopstuk Nigel Farage naar Brussel als onderhandelaar. „Ik mag Nigel heel graag. Hij heeft veel te bieden, hij is slim. Ze zullen hem niet sturen, maar denk er eens aan hoe goed ze het zouden doen als ze dat wel deden. Ze zijn daar nog niet achter.”

Trump raadt de Britten ook aan om te weigeren de rekening voor de scheiding te betalen. Brussel wil een vergoeding van 39 miljard pond (44 miljard euro) van het Verenigd Koninkrijk. „Een enorm bedrag”, aldus Trump.

Staatsbezoek

Trump begint maandag aan zijn staatsbezoek aan Groot-Brittannië. Eerder deze week gaf hij een interview aan het Britse boulevardblad The Sun. Daarin zei hij dat Boris Johnson een „uitmuntend leider” van de Conservatieve Partij zou zijn. The Sun en de Sunday Times zijn eigendom van de conservatieve mediamagnaat Rupert Murdoch. In de Verenigde Staten bezit hij tv-zender Fox News.

