Het wordt een heel erg warme zondag

In 1947 noteerde het hoofdstation op die dag een maximumtemperatuur van 29,5 graden. Mocht de temperatuur zondag hoger uitkomen dan beleeft Nederland officieel dus de warmste 2 juni ooit gemeten.

De weerbureaus waarschuwen ook voor de zonkracht. Die stijgt tot de zogeheten UV-index 7, wat inhoudt dat de onbeschermde huid al binnen 15 minuten kan verbranden. Vooral op de stranden bestaat die kans omdat daar ook nog een zeebriesje staat. Daardoor kunnen mensen niet door hebben dat ze verbranden.

De temperatuur loopt zondag snel op. Ⓒ Weerplaza

Hinder evenementen

Meerdere evenementen ondervinden waarschijnlijk ook wel hinder van de warmte. De Maas en Waal Marathon die zondag in het Gelderse Appeltern zou worden gelopen, is afgelast. Experts denken dat de hoge temperaturen kunnen leiden tot warmteletsels bij deelnemers, vrijwilligers en bezoekers. En ook de marathon van Hoorn is afgelast.

Na het weekeinde is het trouwens weer voorbij met het mooie weer. In de nacht van zondag op maandag is er kans op onweer en maandag overdag kan het gaan regenen en onweren. Met name in het oosten van het land kunnen felle onweersbuien voorkomen.