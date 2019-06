Brexit Party van Nigel Farage nu de grootste in Britse Tweede Kamer

Nigel Farage Ⓒ EPA

LONDEN - Als de Britten nu een nieuw Lagerhuis moeten kiezen, zou de Brexit Party de grootste worden. Dat komt naar voren uit een peiling voor zondagskrant The Observer. Het is de eerste keer dat de partij van Nigel Farage een parlementspeiling leidt. De Brexit Party is sinds vorige week al de grootste Britse partij in het Europees Parlement.