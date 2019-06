Veel meer plofkraken in Duitsland

De plofkrakers meteen worden opgepakt, komt vrij weinig voor.

BERLIJN - Steeds meer geldautomaten in Duitsland worden opgeblazen. In het afgelopen jaar zijn er 137 geslaagde plofkraken geweest en 232 pogingen, in totaal dus 369 incidenten. Dat is 38 procent meer dan in 2017.