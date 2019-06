Advocaat Trump vertrekt

Flood, die in het verleden Bill Clinton en George W. Bush bijstond, was in mei vorig jaar aan de slag gegaan voor Trump. Hij verving toen Ty Cobb. „Hij heeft uitstekend werk gedaan. Geen samenzwering, geen belemmering, einde verhaal. Emmet is mijn vriend, en ik bedank hem voor het geweldige werk dat hij heeft gedaan”, aldus Trump.

