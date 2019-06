Herdenking D-Day met Trump en leiders Europa

Een opvallende afwezige bij de herdenkingsactiviteiten in Normandië is de Russische president Vladimir Poetin. Hij was wel aanwezig bij de 70e herdenking, maar dit keer is hij niet uitgenodigd.

De herdenkingsactiviteiten beginnen woensdagmorgen in het Britse Portsmouth. Duizenden schepen voeren 75 jaar geleden vanuit Portsmouth in het donker richting de kust van Normandië. Koningin Elizabeth en prins Charles nemen Trump mee naar de plechtigheid in de zuidelijke havenstad, waarbij ook driehonderd D-Day-veteranen aanwezig zullen zijn. De Britse autoriteiten hebben aangekondigd dat de herdenking in Portsmouth een van de „grootste Britse militaire schouwspelen uit de recente geschiedenis” wordt. Er worden onder meer elf Britse marineschepen en 26 vliegtuigen van de luchtmacht (RAF) ingezet.

Op donderdag zijn er herdenkingsactiviteiten aan de andere kant van het Kanaal, op de stranden van Normandië. Op Normandische grond landden op D-Day 150.000 geallieerde militairen, ondersteund door 20.000 voertuigen. Alleen al op de eerste dag van de invasie vielen volgens historici en andere wetenschappers tussen de 8400 en 10.000 doden onder de geallieerden.

Bronnen rond Macron zeggen dat de Franse president de herdenking van D-Day wil aangrijpen om de relatie met Trump te verbeteren. Macron en de andere Europese leiders verschillen met de Amerikaanse president van mening over uiteenlopende onderwerpen als klimaatverandering, de nucleaire ambities van Iran en de budgetten voor de NAVO. In een interview dit weekend met de Sunday Times gooide Trump extra olie op het vuur. Hij zei dat de Britten moeten weglopen uit de brexitonderhandelingen met de Europese Unie als ze niet krijgen wat ze willen.