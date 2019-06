Vluchteling op provisorisch vlot één kilometer uit kust IJmuiden

De man werd op één kilometer voor de kust van IJmuiden opgepikt door een schip van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM). Hij dobberde rond bij een pier en werd opgemerkt door vissers, die de hulpdiensten waarschuwden.

Lees verder onder de foto

Een schip van de KNRM pikt de man ongeveer een kilometer uit de kust op. Ⓒ Ko van Leeuwen

Het vlot bestond uit boomstammetjes, plastic bloempotten gevuld met lege flessen, ballonnen, jerrycans en purschuim. Een stuk plastic had dienst moeten doen als zeil. Ook had de man twee roeispanen gemaakt door opdienschalen aan twee boomtakken te schroeven. Aan boord was koffie en enkele andere levensmiddelen.

Met een opdienschaal is een roeispaan gemaakt. Ⓒ Ko van Leeuwen

„Het lijkt erop dat de man Nederland wilde verlaten, met als meest logische bestemming Engeland”, zegt woordvoerder Edward Zwitser van de KNRM tegen De Telegraaf. „Hij is niet ver gekomen. Het vlot was erg provisorisch opgebouwd en had ook helemaal geen middelen om enigszins een koers te bepalen. Door de wind en stroming kun je dan zo maar afdrijven naar het noordwesten, waar helemaal geen land is. Dit lijkt echt een daad van wanhoop of onwetendheid. De man mag blij zijn dat hij vrij snel is opgemerkt, want dit had ook heel anders kunnen aflopen.”

De man is aan land overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee.

Plastic flessen, purschuim en bloempotten moeten het gevaarte drijvend houden. Ⓒ Ko van Leeuwen

De man zou een zonnepaneel bij zich hebben gehad om zijn telefoon op te laden. Zo zou een eventueel noodsignaal afgegeven kunnen worden. „Voor de kust kun je nog wel verbinding maken, maar verderop valt het bereik weg. Dan heb je daar dus niets aan”, aldus de woordvoerder.

Volgens de KNRM-zegsman is de poging om op deze manier vanuit Nederland via zee Engeland te bereiken vrij uniek. „Ik heb in zeker 20 jaar tijd geen soortgelijk voorval gezien.”