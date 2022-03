Jongeren van 12 jaar en ouder mogen booster tegen corona halen

De Gezondheidsraad ziet geen medische noodzaak om alle jongeren een boosterprik te geven, maar de mogelijkheid is er wel. "Hoewel de meeste jongeren na vaccinatie bijna niet ziek worden van de omicronvariant, kunnen er redenen zijn waarom jongeren een booster willen. Bijvoorbeeld omdat zij zelf kwetsbaar zijn of kwetsbare gezins- of familieleden willen beschermen", legt het ministerie uit.

Pfizer/BioNTech

Voor de boosters wordt het coronavaccin van Pfizer/BioNTech gebruikt. Dat is veilig en effectief bevonden door deskundigen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Volgens de overheid is het belangrijk dat jongeren "een weloverwogen keuze maken". Wie een afspraak maakt op het nummer 0800-7070 krijgt een GGD-medewerker aan de lijn die daar specifiek naar vraagt. Ouders van minderjarige jongeren tot 16 jaar zijn medeverantwoordelijk als het om medische kwesties gaat. Jongeren en ouderen moeten dus in principe samen beslissen of ze het vaccin willen, maar als ze er niet uitkomen, heeft de jongere zelf het laatste woord.