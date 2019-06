Hardlopers adviseren elkaar: ’Ga niet voor recordtijd’

De hoge temperaturen kunnen hitteletsel veroorzaken, niet alleen bij deelnemers maar ook bij vrijwilligers en bezoekers. Doordat het lichaam dan veel vocht en zout verliest, kan het minder warmte kwijt en raakt dan oververhit.

Op Twitter adviseren hardlopers elkaar zondag maar niet te gaan voor een persoonlijk record. De organisaties van evenementen geven op hun websites tips en kondigen extra waterposten en EHBO-medewerkers aan. „Loop langzamer dan wat je in gedachten had”, adviseert de organisatie van de Trailrun Leudal (Limburg). Volgens omroep 1Limburg zorgt de organisatie van het EK Triathlon in Weert voor een ’insmeerbar’ in het centrum van de stad.

Zaterdag al werd bekend dat de Maas en Waal Marathon (Gelderland) en de marathon van Hoorn niet doorgaan. Ook de Mooi Ruinen Run (Drenthe) is afgelast. De organisatie zegt het advies van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie op te volgen: boven de 28 graden geen wedstrijden of loopevenementen organiseren.

