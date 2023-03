Nog 10 enkelbandknippers spoorloos

Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid en Reclassering Nederland die op verzoek aan De Telegraaf zijn verstrekt. Van de 102 enkelbanddragers zijn tien personen nog steeds spoorloos. Een veroordeeld moordenaar knipte in december zijn enkelbandje door en was tot halverwege maart voortvluchtig.

In 2022 droegen 2958 personen een enkelband. Het gaat hierbij om verdachten in voorarrest of veroordeelden die de laatste fase van hun straf thuis mochten uitzitten. Van de dragers onttrok 3,4 procent zich aan het elektronisch toezicht tegen 2,6 procent in het jaar ervoor. Toen waren er 94 ’saboteurs’. Een stijging dus, terwijl na zware kritiek vanuit de Tweede Kamer op de missers met het elektronisch toezicht en enkele ernstige incidenten, de enkelband eind 2020 werd vervangen door een nieuwe, verstevigde versie.

Dual Sim

„Ja, die conclusie kun je trekken”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Sinds mei 2021 hebben alle dragers een nieuwe enkelband. Ze zijn steviger en functioneren op ’dual-sim’. Dat betekent dat de enkelband verbinding kan maken met verschillende mobiele netwerken. Daardoor zijn ze minder kwetsbaar voor verstoringen in het telefonienetwerk. Daarnaast is er meer regie op onderhoud en zijn er meer analyse- en rapportagemogelijkheden.

Veroordeelden en verdachten kunnen zich aan het toezicht onttrekken door de enkelband leeg te laten lopen en vervolgens uit beeld te verdwijnen. Het komt ook voor dat een cliënt een enkelband leeg laat lopen, enige tijd uit beeld verdwijnt, maar de enkelband later toch weer oplaadt, zegt het ministerie.

De band is een middel om de naleving van aan verdachten en veroordeelden opgelegde locatieverboden of -geboden te controleren. Als een enkelbanddrager in een gebied komt waar hij niet mag zijn of een gebied verlaat waar hij juist moet blijven, genereert de band automatisch een alarm richting een meldkamer. Hierdoor maakt een enkelband snel en gericht ingrijpen mogelijk. Ook gaat er een preventieve werking van uit: dragers overtreden minder vaak voorwaarden.

August D.

Het meest schrijnende voorval rond een enkelbandknipper afgelopen jaar betrof de vlucht van August D. die was veroordeeld voor de vergismoord in Beuningen. Hier werd op 6 juli 2020 de klusjesman en vader van drie jonge kinderen, Mehmet Kiliçsoy doodgeschoten. Het bleek om een vergissing te gaan. D. werd veroordeeld tot 20 jaar cel, maar was nog op vrije voeten na een eerdere veroordeling. Hij droeg een enkelband.

D. moest zich melden om zijn straf uit te zitten, maar knipte de enkelband tot ontzetting van de nabestaanden door en nam de benen. Op 12 maart werd hij opgepakt in Belgie na een wildwestachtervolging door de politie. Ook een 18-jarige verdachte van een dodelijke steekpartij op oudejaarsdag in het Brabantse Bladel, droeg een enkelband.