Slachtoffer tractorongeval was 80-jarige vrouw

De bestuurder van het landbouwvoertuig was na de aanrijding doorgereden, maar werd later aangehouden. Ⓒ Erik Haverhals

GRAVENMOER - De vrouw die zaterdag om het leven kwam nadat ze was aangereden door een tractor was een 80-jarige inwoonster van Kaatsheuvel. Het ongeluk gebeurde in het Brabantse 's Gravenmoer. De tractor reed haar in de middag op haar fiets aan op de Vaartweg.