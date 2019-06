Eerste tropische dag is een feit!

In Bloemendaal aan Zee genieten strandgangers van de zon (archiefbeeld). Ⓒ Hollandse Hoogte / Michel Utrecht

Amsterdam - De eerste tropische dag van het jaar is een feit. Om 12:30 uur werd er in Gilze-Rijen precies 30,0 graden gemeten, melden de weerbureaus. Op verschillende plekken in Nederland worden temperaturen tot wel 32 graden verwacht.