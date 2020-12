Vader mishandelt leraar nadat zoon opgesloten zit

Aanleiding voor de mishandeling was een incident op school waarbij de 15-jarige jongen in de kofferbak van een auto is gekropen, die gebruikt wordt voor techniekles. Hij kon er zelf niet uitkomen, maar de leraar verbood andere leerlingen hem te helpen. Hierdoor zou hij tien tot twintig minuten vast hebben gezeten. Volgens de vader zat zijn zoon „te huilen en te schreeuwen” in de auto. Een medeleerling zou hem uiteindelijk te hulp zijn geschoten.

Toen de jongen thuis zijn verhaal vertelde, ging de vader door het lint. Samen met andere familieleden ging hij naar de school, maar toen bleek dat de leraar daar niet meer was bezocht hij hem ’s avonds thuis.

De leraar heeft aangifte gedaan van mishandeling en bedreiging, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De familie van de leerling heeft dat ook gedaan, maar dan van vrijheidsberoving van een minderjarige. De vader ontkent de mishandeling. „Hij zegt dat ik hem in zijn gezicht heb gebokst, heb geschopt, in zijn kruis heb geslagen, tegen de deur heb geduwd. Dat is niet waar.” Volgens de politie is er sprake van aantoonbaar letsel en de man is dan ook opgepakt.

De jongen is de afgelopen dagen niet op school geweest, zo bevestigt de rector, die zegt dat de jongen meteen uit de kofferbak is gelaten toen hij dat wilde. Ook de leraar is thuisgebleven. „Dit gaat alle grenzen voorbij. Thuis en op school moet je je veilig kunnen voelen. Ik werk veertig jaar in het onderwijs en zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.”