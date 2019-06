Apporteren als een baas

De honden gaan één voor één op jacht naar een dummy die in de enkele kontjes hoge grasweide is gegooid. Ⓒ Foto Robert Hoetink

HENGELO - Voor het eerst in tien jaar is Nederland de gastheer van het officieuze Europese kampioenschap voor jachthonden. Deze zogeheten International Workingtest 2019 wordt gehouden in een bosrijk gebied bij Gelderse plattelandsdorp Hengelo. Er komt echter geen geweer aan te pas en de prooi is geen konijn of wilde eend, maar een met plastic ampullen gevuld bijtpakketje.