’Ze hebben geen idee wat ze je aandoen’

Rechts een van de twee uitgebrande auto’s van Ruud en Tanja. Ⓒ Eigen foto

ZUIDOOST DRENTHE - Het aantal autobranden in Nederland is vorig jaar met bijna een kwart toegenomen. In totaal deed de brandweer 5574 meldingen. Beide auto’s van Ruud en Tanja, woonachtig in een gemeente in Zuidoost Drenthe, brandden onlangs volledig uit. De gevolgen voor het gezin, dat om veiligheidsredenen anoniem wil blijven, zijn ingrijpend.