Alpinesport rouwt om dood Nederlandse klimmers: ’Het is echt dramatisch’

Wildspitze, Pitztal (Oostenrijk). Ⓒ Sebastian Rothe

Pitztal - De kleine wereld van de alpinesport is in rouw na de dood van twee Nederlanders, afgelopen weekend in Oostenrijk. Gert-Jan Van Rie en een nog onbekende Nederlander vonden de dood op een gletsjer, vermoedelijk door koolmonoxidevergiftiging. „In de bergen heb je helaas niet alles in de hand.”