VS willen zonder voorwaarden met Iran praten

De Iraanse president Hassan Rohani had zaterdag gezegd dat Iran wel met Washington rond de tafel zou kunnen gaan zitten als de Amerikaanse regering respect toont voor het regime in Teheran. Rohani zei dat Iran niet zou buigen voor druk om te gaan onderhandelen.

De relatie tussen de VS en Iran is sterk verslechterd sinds het aantreden van president Donald Trump. Hij trok zijn land een jaar geleden terug uit de nucleaire deal met Teheran en heeft weer omvangrijke sancties ingesteld. Ook voerden de VS hun militaire aanwezigheid op in de Perzische Golf.