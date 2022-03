Kate (38) en haar zoon (17) verlieten theater Marioepol net op tijd: ’Ik heb geen tranen meer’

Net als heel veel van haar stadsgenoten was Kate (haar familienaam wil ze uit veiligheidsoverwegingen niet bekendmaken) haar woning kwijtgeraakt door de Russische bombardementen. Daarom had ze een toevlucht gezocht in het Drama Theater, samen met haar zoon en honderden anderen. Kate zat er in totaal tien dagen en vertrok de dag voordat het toevluchtsoord onder vuur werd genomen.

„In het begin was het heel zwaar”, getuigt de vrouw die nog niet zo lang geleden in het winkeltje van de plaatselijke dierentuin werkte . „Omdat we geen goed georganiseerde voedselvoorziening hadden, kregen de volwassenen de eerste twee dagen geen eten. Alles ging naar de kinderen.”

De gevluchte inwoners sliepen volgens Kate op geïmproviseerde bedden, gemaakt van de zachte delen van de theaterstoelen. „Het hout van de stoelen gebruikten we als brandhout, om te kunnen koken”, zegt ze. „Dat was nodig, want rondom het theater waren er niet genoeg bomen die we konden gebruiken. En het was ook te gevaarlijk om naar buiten te gaan.”

Vier dagen na haar aankomst slaagden Oekraïense troepen er volgens Kate in om wat voedselvoorraden en een veldkeuken naar het theater te brengen. „We aten soep en soms havermout als lunch en thee met koekjes als avondeten.”

De overlevenden van de aanval op het Drama Theater worden momenteel opgevangen in een sportschool. Ⓒ REUTERS

Ⓒ Reuters

Ⓒ Reuters

’Ik kon niet praten, alleen huilen’

Het imposante theater, dat dateert uit het Sovjettijdperk en gelegen is aan de Zee van Azov, deed al dagen dienst als schuilplaats voor de inwoners. Volgens Sergei Orlov, viceburgemeester van Marioepol, waren er op het moment van de beschieting tussen de 1.000 en de 1.200 mensen aanwezig. Volgens ngo Human Rights Watch - die zich baseert op gesprekken met ontruimden - waren het er eerder tussen de 500 en de 800.

„Onze stad werd al langer bestookt”, aldus Kate. „Alle gebouwen rond het theater waren ofwel al beschadigd, ofwel compleet vernietigd. We wisten dat we er zo snel mogelijk weg moesten omdat er iets vreselijks ging gebeuren. Mijn zoon en ik sprongen in een auto terwijl de omgeving onder vuur lag.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Samen met een ander gezin van vier slaagden Kate en haar zoon erin Lviv te bereiken, een stad in het westen van Oekraïne die wel nog grotendeels gespaard is gebleven van Russische aanvallen. „De eerste dag kon ik niet praten, alleen huilen. Maar nu voelt het alsof er geen tranen meer over zijn. Ik denk niet dat deze pijn ooit zal verdwijnen.”