Vrouw (26) overleden na ontploffing houtkachel

De vrouw was in een woning in Schinveld, ook in Limburg, op bezoek toen de houtkachel ontplofte. De drie andere aanwezigen raakten niet gewond. Volgens een politiewoordvoerder was de ontploffing een „noodlottig ongeval.” Over de technische oorzaak ervan wordt „uit respect voor de nabestaanden” niets gedeeld.