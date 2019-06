Eerste officiële tropische dag van 2019

Strandgangers genieten van het weer in Egmond aan Zee. Ⓒ Jeroen van Rossum

DE BILT - UPDATE 16.15 - Het is officieel de eerste tropische dag van 2019. Het zat er de hele dag aan te komen en om 15.50 uur was het feit: in De Bilt werd toen een temperatuur van 30,0 graden gemeten. Voor een officiële tropische dag moet het in De Bilt 30 graden of meer worden. Dat melden de weerbureaus zondagmiddag.