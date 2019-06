Warmste 2 juni ooit gemeten in De Bilt

In het zuiden van het land is het inmiddels nog warmer. De eerste lokale tropische dag in 2019 was eerder op de dag al een feit. Rond 12.30 uur bereikte de temperatuur in de Noord-Brabantse plaats Gilze-Rijen de 30 graden. De hoogste temperatuur tot ongeveer 14.45 uur is ook gemeten in die plaats, het was daar toen 31,6 graden.

Van een landelijke tropische dag wordt gesproken als het kwik in De Bilt de grens van 30 graden passeert. Dat is (vooralsnog) niet het geval.