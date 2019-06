’Ik dacht wat doet die nou?’

René en Petra, met (op de rug gezien) Ronald en Claudette aan boord van het schip.

VENETIE - Nederlandse toeristen op cruiseschip MSC Opera keken zondagochtend vol angst toe hoe zij in het centrale kanaal in Venetië tegen de wal op knalden, waar ook nog een kleine rondvaartboot volledig in elkaar werd geramd. Als door een wonder waren er geen dodelijke slachtoffers, alleen een paar lichtgewonden.