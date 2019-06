Boze seriemoordenaar: acteur die hem speelt lijkt niet genoeg op hem

De veertiger heeft de moord van vier jonge twintigers op zijn kerfstok. Hij sprak tussen 2014 en 2015 met zijn slachtoffers af via dating app Grindr en drogeerde hen, om ze vervolgens te verkrachten en te vermoorden.

Port vertelt vanuit de gevangenis aan zijn familie, dat hij vindt dat acteur Stephen Merchant niet genoeg op hem lijkt om hem te kunnen spelen in de serie over zijn vreselijke daden. Ook is hij bang voor de gevolgen die de serie met zich meebrengt. Hij vreest voor aanvallen van medegevangenen. Dat laat zijn zus Sharon weten aan de Engelse krant The Sun.