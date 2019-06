Wesley waakt voor nieuwe ’zwembadgate’

Wesley de Vries heeft voorlopig een iets kleiner badje staan. ,,Dat grotere badje ga ik binnenkort alsnog voor het huis plaatsen, maar dan op de eigen parkeerplaatsen. Want ik wil al dat gedoe niet ook hier nog eens meemaken…” Ⓒ Foto Robert Hoetink

APELDOORN - Ook nu ‘zwembadman’ Wesley de Vries met z’n gezin is verhuisd, heeft-ie een opblaasbadje geplaatst voor zijn oudste dochter en de buurkinderen. Vorige zomer kreeg hij nog de toorn van de gemeente Deventer over zich heen, omdat het badje toen, tegen de nieuwe regels in, op de stoep stond.